Il retroscena: la Juve aspetta la decisione di Dzeko. Ma intanto Morata…

La Juve prenderà un attaccante importante, a maggior ragione quando si troverà una soluzione definitiva per Higuain che ha un contratto in scadenza, il club vorrebbe risolvere. Ronaldo ha chiesto di fare un tentativo per Benzema, il tentativo è stato fatto ma i costi sono alti. Malen del PSV è un’opzione da seguire, Dzeko resta un nome in cima aspettando che Edin decida cosa fare (ovvero se restare alla Roma, oppure cambiare aria, piace anche all’Inter). Una soluzione che coinvolge Milik, eventuale sostituito per i giallorossi all’interno di discorsi di mercato allargati con il Napoli. Ma a Pirlo piace anche Morata, oggi felice all’Atletico Madrid (fino a prova contraria) e che tuttavia in bianconero tornerebbe volentieri. L’agente di Alvaro si chiama Juanma Lopez, è in vacanza a Ischia e domani con la sua barca andrà da Morata (che si trova a Capri) per un appuntamento di lavoro. Se di mercato oppure no, lo sapremo presto.

Foto: Marca