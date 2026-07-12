Il retroscena: la Fiorentina può chiudere Oso. Ma aspetta

12/07/2026 | 23:59:42

La Fiorentina può chiudere Oso, terzino in uscita dal Siviglia, in qualsiasi momento. la valutazione è tra i 12 e 15 milioni, il diretto interessato ha aperto completamente. Ma evidentemente la Fiorentina vuole aspettare, resta forte l’interesse per Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid, nelle scorse settimane – come già svelato il 3 luglio – era stato fatto un sondaggio per Tavares (profilo che piace). E comunque la fase di monitoraggio continua, senza escludere new entry. Oso non è certo fuori dai giochi, ma non è completamente dentro.

foto sito siviglia