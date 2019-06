Il retroscena: la Fiorentina aspetta l’ultimo sì di Bennacer

La settimana scorsa vi abbiamo raccontato la forte irruzione della Fiorentina su Ismael Bennacer, centrocampista classe ’97 in uscita dall’Empoli. La Viola aveva raggiunto quasi un’intesa di massima con il club di Corsi, in attesa di trovare gli accordi totali con il diretto interessato. E ora la Fiorentina aspetta l’ultimo sì di Bennacer, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria.

Foto: sito ufficiale Empoli