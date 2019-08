Il retroscena: la Fiorentina aspetta Berge, ma non molla Demme

Joe Barone ha detto che il 10 agosto sarà un giorno importante per la Fiorentina. Guardacaso due giorni dopo la conclusione del mercato inglese. Guardacaso dopo gli ultimi tentativi, se ci saranno, per il talentuoso Berge, stellina del Genk cercato da qualche club della Premier. Ma soprattutto obiettivo vero dei viola, al punto che non è sbagliato aggiungere che ci sarebbe un accordo per l’ingaggio. La Fiorentina sa che, con un contratto in scadenza nel 2021, la valutazione scenderà dai 25 milioni attuali fino ai 18-20, una cifra che i viola hanno intenzione di investire. Intanto, la Fiorentina non molla Demme. Soprattutto: Demme spinge per sbarcare a Firenze e sa che l’accordo con il Lipsia non sarebbe un grosso problema. Possibilità di un doppio colpo, senza dimenticare l’idea Borja Valero. Vedremo. Intanto, il 10 agosto si avvicina…

Foto: vif-fotball.no