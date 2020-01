Il retroscena: Kumbulla, il Napoli ha l’accordo con il Verona (15 più 5). L’Inter con il difensore

Marash Kumbulla è un difensore di grande talento e con ampi margini di miglioramento. E non a caso sulle sue tracce ci sono da tempo diverse big, su tutte il Napoli e l’Inter. La situazione allo stato attuale è questa: il club di De Laurentiis ha un accordo totale con il Verona per un’operazione da 15 milioni di euro più 5 di bonus; i nerazzurri, invece, dopo aver fatto qualche incontro nelle scorse settimane, hanno raggiunto tutte le intese con il classe 2000, ma non ancora con l’Hellas. Ecco perché ora il Napoli dovrà trovare l’accordo economico con il diretto interessato, mentre l’Inter dovrà sedersi al tavolo con il Verona. Fari puntati su Kumbulla: il talentuoso difensore animerà gli ultimi giorni di mercato (in vista di luglio).

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona