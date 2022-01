Il retroscena: Kulusevski-Tottenham, a oltranza. Ora per Conte è una priorità

La trattativa per Dejan Kulusevski è entrata nel vivo, non è ancora a un passo dalla definizione ma ci si può lavorare. Tutto questo perchè, in casa Spurs, c’è fibrillazione da parte di Conte che adesso aspetta almeno un esterno offensivo dopo i recenti naufragi sul mercato. La Juve ha posto delle condizioni: no al prestito con diritto, sì al prestito leggermente oneroso (il club bianconero chiede almeno 2-3 milioni) con riscatto garantito per altri 30 milioni. Sono queste le condizioni imprescindibili per la Juve, solo in questo modo si potrà procedere per avvicinarsi alla definizione della trattativa. Anche per questo motivo la Juve non è andata avanti per Bentancur e l’operazione Zakaria a gennaio è difficile, sullo sfondo resta Nandez. Ecco perchè oggi i riflettori sono puntati su Kulusevski, si andrà a oltranza.

FOTO: Twitter Juve