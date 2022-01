Il retroscena: Kulusevski, la Juve deve aprire al prestito con diritto. Milan e Arsenal…

C’è ancora qualche possibilità che Dejan Kulusevski lasci la Juve negli ultimi giorni di mercato. Precisazione: in base alle nostre ricostruzioni, la Juve non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto, tuttavia non è escluso che possa farlo. L’esterno offensivo è stato proposto al Milan che ha dato una risposta non definitiva, non esiste convinzione sulla formula e almeno in questi minuti non è una trattativa calda. Ma negli ultimi quattro giorni abbondanti di mercato le cose possono cambiare. Un’altra strada porta all’Arsenal, ma prima la Juve – dopo l’ingente investimento fatto – deve aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. E le riflessioni sono in corso. foto: Twitter Juve