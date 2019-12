Il retroscena: Kulusevski, ecco cosa l’Inter vorrebbe fare a gennaio

Dejan Kulusevski: per molti, per quasi tutti, è un annunciato fenomeno. Ha 19 anni, ce lo ritroveremo da avversario agli Europei, ha classe e personalità, può crescere ancora. È di proprietà dell’Atalanta e l’Atalanta vorrebbe aspettare fino a giugno, sapendo che sul ragazzo – Inter a parte – ci sono i top club della Premier, senza dimenticare che recentemente si è scomodato Fabio Paratici per osservarlo e apprezzarlo dal vivo. Per l’Atalanta la valutazione di Kulusevski ha sfondato il muro dei 30 milioni e probabilmente anche quello dei 35, per questo motivo vuole aspettare e capitalizzare al massimo il rendimento di questa stagione. L’Inter (che continua a marcare De Paul) ci ha provato e ci proverà ancora per gennaio, ma al Parma spetta l’ultima parola, pur avendolo in prestito secco. E il Parma continua a chiedere provocatoriamente 15-20 milioni per liberarlo, pur avendo eccellenti rapporti con l’Inter. Ora l’Inter cercherà almeno di chiudere a gennaio per giugno con l’Atalanta, pur sapendo che la concorrenza sta aumentando.

Foto: Parma Twitter