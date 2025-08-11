Il retroscena: Krstovic, quel no al Leeds che ora spera sia un sì di Dovbyk per andare alla Roma

11/08/2025 | 23:36:06

Le strane traiettorie del calciomercato. Nikola Krstovic avrebbe cambiato maglia oltre un mese fa se avesse detto sì al Lecce. Adesso sente che il suo ciclo a Lecce, non è certo un segreto perché lo stesso presidente Sticchi Damiani ha ammesso che verrà ceduto se ci saranno le condizioni giuste. Quali condizioni? Almeno 30 milioni: con i bonus il Lecce chiede qualcosa in più, ma a quelle cifre ci si può ritrovare. Dopo Krstovic, il Leeds ha incassato il no di Pinamonti – ne abbiamo già parlato – malgrado una grande proposta. E ora spera di convincere Dovbyk (che ha avuto altri sondaggi), fin qui nulla di strano. Il paradosso è Krstovic che, dopo aver rifiutato il Leeds spera che il suo collega accetti in modo che si liberi spazio per un altro attaccante alla Roma (e a Gasperini il profilo piace). Krstovic è in una lista molto ristretta dell’Atalanta, ma almeno oggi in una posizione più defilata rispetto a quella che avrebbe alla Roma in caso di addio a Dovbyk.

Foto: sito Lecce