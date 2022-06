Il retroscena: Koulibaly, la sua priorità e quella di Spalletti

Sono giorni molto delicati, quelli di Kalidou Koulibaly. Lui ha una priorità: chiarire con il Napoli, possibilmente rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, ma comunque non deteriorare un rapporto che è stato fin qui bellissimo. Per questo motivo recentemente ha preferito non esporsi con le parole. La priorità di Koulibaly è quella di Spalletti che lo ritiene insostituibile. Potremmo andare oltre: forse per l’allenatore è l’unica pedina davvero insostituibile dell’organico, nessuno si offenda. Ora si potrebbe anche arrivare fino alla conclusione del contratto senza rinnovo: non lo escludiamo, ma non sarebbe un inno alla chiarezza e alla serenità. Koulibaly non vorrebbe rinnovare per meno di 5 milioni (oggi guadagna di più), l’offerta è più bassa, vedremo nei prossimi giorni. Soltanto in un secondo momento prenderà in considerazione altre soluzioni che comunque passerebbero attraverso un placet del Napoli. Il Barcellona è da settimane interessato, ma oggi non può fare passi per il cartellino. E Spalletti aspetta…

Foto: Twitter Napoli