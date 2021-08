Il retroscena: Kostic pentito, pronto a chiedere scusa pur di andare alla Lazio

Diciamo la verità: Filip Kostic ha sbagliato atteggiamento. Non presentandosi all’allenamento e non partecipando alla trasferta dell’Eintracht, ha di sicuro commesso un errore grave. Se avesse assunto lo stesso comportamento di Correa, che ha aspettato tranquillamente di andare all’Inter, probabilmente sarebbe stato accontentato. Lui sarebbe arrabbiato per una specie di patto che avrebbe dovuto consentirgli di andare alla Lazio entro questa settimana. E ha sbagliato nella reazione. Il direttore dell’Eintracht ha detto che il club (giustamente) non intende subire pressioni e che considera Kostic per il futuro, ma si sta lavorando per ricomporre. Kostic è pronto a chiedere scusa e a pagare una multa anche salata. Ci sono contatti che porteranno comunque la Lazio a migliorare offerta, situazione da seguire. La Lazio non andrà su altri esterni offensivi nelle prossime 24 ore, la speranza è quella di sbloccare Kostic. Ovvero l’unica vera richiesta di Sarri, qualsiasi altra interpretazione non avrebbe motivo di esistere. Kostic è l’unico piano A, altre ipotesi saranno valutate soltanto se non sarà possibile arrivare all’esterno dell’Eintracht. L’unica alternativa al momento si chiama Zaccagni.

Foto: Instagram Kostic