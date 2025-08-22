Il retroscena: Kolo Muani non molla, ma il PSG gioca al rialzo

22/08/2025 | 23:50:27

Kolo Muani vuole soltanto la Juventus e lo ha dimostrato con i fatti, aspettando per settimane e settimane, respingendo qualsiasi tipo di assalto (e ce ne sono stati). Non abbiamo dato una tempistica, contrariamente a chi pensava o immaginava che sarebbe arrivato entro questa settimana. C’è una spiegazione, ogni volta che la Juventus presenta una cifra, comunque sotto i 58-60 milioni tra prestito e obbligo come vorrebbe il Paris Saint-Germain, il club francese alza l’asticella e chiede qualcosa in più. Si andrà a oltranza, nei giorni scorsi abbiamo indicato solo per precauzione due eventuali alternative, ovvero Openda e Jackson (quest’ultimo richiestissimo anche in Premier).

Foto: Instagram Juventus