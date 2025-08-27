Il retroscena: Kolo Muani-Juventus a prescindere da Vlahovic

27/08/2025 | 21:01:02

La Juventus ha deciso di chiudere gli ultimi dettagli per Kolo Muani come vi abbiamo raccontato in esclusiva un paio di giorni fa. Le cifre sono confermate, un totale di 60 milioni con un prestito oneroso più obbligo di riscatto. La Juventus ha voluto premiare la volontà di Kolo Muani che nelle ultime settimane ha detto no a chiunque pur di aspettare i bianconeri. Adesso aspettiamo per precauzione gli ultimi passaggi, ma una cosa va chiarita e ribadita: la Juve aveva deciso di procedere a prescindere da Dusan Vlahovic. Va detto anche ben oltre le interpretazioni “Vlahovic ha aperto alla cessione” o “Vlahovic non ha aperto alla cessione” che cambia ogni giorno. Vlahovic al Milan ci sarebbe andato o ci andrebbe perché lo ha detto anche ad Allegri, ma se la volontà dell’amministratore delegato o dell’intermediario Busardò sarà quella di battere altre piste senza entrare completamente nella trattativa parliamo del nulla. Una cosa abbiamo capito: i desideri tecnici di Allegri non sempre sono in primo piano o in prima fila rispetto alle decisioni di chi fa il mercato. Vedremo l’epilogo.

Foto: sito Juve