Il retroscena: Kolo Muani, il contatto con il PSG e la Juve che ci spera ancora

31/01/2026 | 20:20:41

Oggi c’è stato un importante contatto tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Kolo Muani. Dopo le ruggini della scorsa estate, il club francese ha garantito che in caso di placet del Tottenham libererebbe l’attaccante in un minuto senza alcun tipo di problema sulla formula e senza richieste particolari fino alla conclusione di questa stagione. Kolo Muani non ha intenzione di rompere con il Tottenham e di prendere iniziative avventate, ma tornerebbe di corsa alla Juventus, anzi potremmo dire che sarebbe la soluzione preferita. Ecco perché il club bianconero ci spera ancora e continuerà a lavorare. Sono stati proposti tantissimi attaccanti in questi ultimi giorni, alcuni non da Juve. E bisogna sinceramente dire che la strategia in questo mese di mercato non è stata impeccabile. Anzi.

Foto: sito Juventus