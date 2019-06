Il retroscena: Kolarov e quel colloquio con Fonseca che può sbloccare tutto

Aleksandar Kolarov potrebbe restare alla Roma nonostante i recenti rumors di mercato. Nelle scorse settimane il laterale serbo è stato accostato all’Inter e ad altre società (su tutte il Fenerbahce), ma con l’insediamento di Paulo Fonseca lo scenario è cambiato: il tecnico portoghese ha avuto un colloquio privato con Kolarov, un incontro durante il quale l’ex allenatore dello Shakhtar ha rassicurato il serbo garantendogli di voler puntare forte su di lui. Per Fonseca la permanenza di Kolarov è un passaggio fondamentale per gettare le basi in vista della nuova stagione, ecco perché l’ipotesi di una cessione è stata per ora accantonata.

Foto: Twitter ufficiale Roma