Il retroscena: KK in rigoroso silenzio. De Ligt, la Pimenta porta le offerte

La Juve ha incontrato l’agente, ma Koulidou Koulibaly per ora preferisce il silenzio. L’avvocato Pimenta, prevedibilmente in arrivo per accompagnare Pogba (visite con la Juve fissate per sabato), porterà le offerta per de Ligt. È uno snodo di di mercato, l’altro balletto coinvolge Skriniar e Bremer tra PSG e Inter. Torniamo a Koulibaly: le riflessioni continueranno fino a quando non incontrerà il Napoli per parlare eventualmente di rinnovo oppure per dire addio. C’è una terza strada, restare fino alla scadenza. Ma se aprisse alla Juve, magari andando controcorrente rispetto alla sua posizione originaria, bisognerebbe come finirebbe in caso di faccia a faccia (fin qui mai avvenuto) tra bianconeri e Napoli. Questa non è la stessa situazione di Higuain: il calciatore ti dice sì, paghi la clausola e via. Qui non c’é clausola e bisogna passare attraverso i club. Nel frattempo la Pimenta dirà se il Bayern – come raccontato ieri – ha mosso qualche passo in più rispetto al Chelsea per de Ligt, una strada per poter incassare e andare dalla Roma con argomenti convincenti per de Ligt. Ma serve anche la sicurezza di un sostituto all’altezza di de Ligt, altrimenti i rischi sarebbero enormi. Storie di difensori centrali, altre puntate appassionanti in arrivo.

Foto: Twitter Napoli