Il retroscena: Khalaili e le azioni di disturbo del Como. Per l’Inter…

06/07/2026 | 23:45:51

La domanda è: Anan Khalaili può diventare una telenovela? Il pericolo c’è sempre, ma l’Inter ha le carte in mano e la trattativa resta in chiusura. Le voci di stamattina dal Belgio, poi contraddette un’ora dopo, di una proposta Como superiore ai 25 milioni. In realtà quella proposta non è mai stata presentata, l’Inter resta in vantaggio come più volte svelato negli ultimi giorni. La prima proposta risale alla settimana scorsa, notizia vecchia, adesso i nerazzurri sono saliti a quota 25 milioni e devono solo definire i dettagli aggiungendo i bonus dopo aver trovato l’intesa con l’entourage di Khalaili. L’esterno classe 2004 ha dato priorità ai nerazzurri, lo ha comunicato all’Uniom Saint-Gilloise e attende che vengano definiti i dettagli.

Foto: Instagram personale