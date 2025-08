Il retroscena: Kessie-Serie A, tante parole ma un vero problema

04/08/2025 | 11:36:55

Franck Kessie e il ritorno in Serie A. Ci abbiamo creduto poco, anche quando è stato accostato con forza a un paio di club. Ci abbiamo creduto poco perché il suo ingaggio di 13-14 milioni, bonus esclusi, avrebbe inciso parecchio sulle scelte. A maggior ragione se il classe 1996 per lasciare l’ Al-Ahli non ha intenzione di fare sconti. Non possiamo certo escludere che nelle prossime settimane gli scenari cambino, ma per rendere l’idea dovrebbe avere una buonuscita clamorosa e poi firmare un contratto da almeno 5 milioni a stagione più bonus. Ecco perché gli accostamenti a Fiorentina e Roma non potrebbero avere credibilità a simili condizioni, infatti il club viola ha chiuso l’affare Sohm senza pensarci troppo.

Foto: Instagram Kessie