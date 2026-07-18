Il retroscena: Kessie, la differenza oggi tra Juventus e Roma

18/07/2026 | 13:30:57

Franck Kessie è stato accostato anche alla Roma nelle ultime ore. Possiamo dire che non ci sono tracce, almeno in questi giorni, e che difficilmente ce ne saranno. La Roma è impegnata a rafforzare la squadra in altri settori del campo, in ogni caso non ha avuto alcun tipo di contatto con l’agente Atangana che assiste l’ivoriano. La Juventus, invece, è un’altra storia: proprio sabato scorso vi abbiamo svelato per quale motivo Massara (vecchio estimatore di Kessie) possa fare la differenza. Infatti, aveva cercato di portarlo alla Roma contattandolo negli ultimi mesi della sua esperienza da ds giallorosso. Tre giorni fa abbiamo poi aggiunto che la richiesta di Kessie è di 6 milioni a stagione più bonus, la proposta inferiore di un paio di milioni ma ci si potrebbe trovare a metà strada. Sempre se lo svincolato classe 1996 avrà la pazienza di aspettare la Juve, oggi impegnata in altre trattative e soprattutto chiamata a sfoltire l’organico.



Foto: Instagram Kessie