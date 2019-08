Il retroscena: Kessie, il Monaco c’è. Ma tra ingaggio e necessità Milan…

Il Monaco ha seriamente pensato a Franck Kessie. E ha preparato una proposta sotto i 30 milioni per provare a convincere il Milan. Ma ci sono due problemi, essenziali. Il primo è la richiesta di ingaggio del centrocampista, almeno 4,5 con bonus quasi il doppio rispetto a quanto guadagna attualmente, e poi c’è un altro problema, non secondario: prima di pensare alla cessione di Kessie, il Milan (che ha perso Biglia per infortunio) deve avere un sostituto. Quando, invece, le principali attenzioni sono rivolte alla risoluzione della telenovela Correa.

Foto: Milan Twitter