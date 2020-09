Il retroscena: Kean, la Juve ci sta provando seriamente. I dubbi dell’Everton

Malen costa troppo, magari sarà un investimento da rinviare in futuro. Morata sarebbe perfetto, ma l’Atletico Madrid oggi deve innanzitutto prendere un attaccante di spessore. E così la Juve è all’inseguimento di un altro attaccante che completi il reparto offensivo. Il club bianconero ci sta provando seriamente per Moise Kean, ma c’è un piccolo-grande particolare da tenere in considerazione. Ovvero che l’Everton, poco più di un anno fa (era fine agosto), investì 27,5 milioni più bonus per acquistarlo. E ora non farebbe certo salti di gioia nel rimandarlo alla Juve in prestito, come vorrebbe Paratici. E su questo fronte si lavorare per arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti, ma la Juve oltre il prestito non può e non vuole andare.

Foto: Twitter Everton