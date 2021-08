Il retroscena: Kean alla Juve, affare fatto. Ecco come

Troppi nomi sono stati fatti per il nuovo attaccante della Juve. Noi da giovedì ci siamo limitati soltanto a Moise Kean, aggiungendo che l’operazione sarebbe andata in porto rapidamente. Infatti, dopo le anticipazioni di ieri sera (parlavamo di contatti con l’Everton per chiudere) e quelle di stamattina, ora possiamo dire che l’affare è fatto. Possiamo confermare e aggiungere che la Juve farà un’operazione come se fosse a titolo definitivo, in pratica un obbligo “comodo” per l’Everton nel senso che la Juve vuole investire su un talento molto apprezzato da Allegri.

Proprio per questo motivo la Juve ha sempre messo in pole soltanto Kean, considerato che Scamacca vuole andare a giocare e il Cagliari lo sta aspettando. Per il gradimento di Allegri nei riguardi di Kean è certificato, la Juve l’aveva ceduto proprio all’Everton per circa 28 milioni, adesso investirà una cifra leggermente inferiore. Si tratta di dettagli per riportarlo a Torino. Quindi Kean sta preparando la valigia per sbarcare in Italia e sottoporsi alle visite.

Foto: Twitter Everton