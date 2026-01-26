Il retroscena: Kaiki, perché il Como non ha fretta

26/01/2026 | 23:00:12

Lo scorso 19 gennaio vi abbiamo parlato del ritorno a sorpresa del Como su Kaiki, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Cruzeiro. La proposta era partita da un prestito oneroso con obbligo di riscatto, poi il Como ha cambiato formula, disponibile per un trasferimento oltre la doppia cifra e a titolo definitivo. Trattare con i brasiliani è difficile, nelle ultime ore il Cruzeiro ha comunicato che prima deve individuare il sostituto. Il Como insisterà, ma non ha fretta perché in linea di massima si tratta di un’operazione programmata per il prossima estate che il club cercherà di anticipare.

f0to x cruzeiro