Il retroscena: Juventus, perché Bremer non è più intoccabile

20/05/2026 | 14:15:25

Gleison Bremer non è più intoccabile in casa Juventus. La probabile non qualificazione alla prossima Champions potrebbe portare il club a fare dei sacrifici per poter alimentare il mercato. Bremer ha una clausola di 58 milioni (da esercitare entro il 10 agosto), per il momento non ci sono proposte perché evidentemente è presto. Ma se dovessero arrivare, a maggior ragione senza la Champions, la Juventus non si metterebbe di traverso. Un altro richiestissimo potrebbe essere Kalulu, ma in quel caso il club bianconero vorrebbe blindarlo e resistere. Nel caso di Bremer, di tre anni più anziano rispetto al francese, la stima è enorme ma se arrivasse una proposta le porte non sarebbero chiuse.

Foto: X Juve