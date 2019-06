Il retroscena: Juve stregata da Marquinhos, ma il Psg per ora resiste. E su Douglas Costa…

Abbiamo registrato l’interesse della Juve per Marquinhos, difensore brasiliano classe 1994 con un contratto in scadenza tra tre anni. Un contratto ricco (da oltre dieci milioni stagione) e lungo. Un difensore ritenuto perfetto per le strategie di Sarri, moderno ed esplosivo al tempo stesso. Per ora il Psg ha intenzione di resistere, lo ritiene il profilo ideale per giocare in coppa con De Ligt, vedremo se gli scenari cambieranno nei prossimi giorni. E quella per Douglas Costa è una trattativa (ieri abbiamo svelato il forte interesse) che può viaggiare indipendentemente da Marquinhos: è un nome che piace molto a Leonardo, già al lavoro per il nuovo Psg.

Foto: The Sun