Il retroscena: Juve-Raiola, è un asse sempre più caldo

Mino Raiola e la Juve: è un asse sempre più caldo. De Ligt della scorsa estate è l’ultimo passaggio. Haaland andato poi al Borussia Dortmund per la scelta del fenomeno ex Salisburgo di giocare da subito senza fare trafila può anche essere l’anticamera di discorsi futuristici, non a caso è stata messa una clausola di uscita, specialità di casa Raiola. L’interesse per Malen, altro gioiello della scuderia di Mino, è un altro indizio significativo: stiamo parlando di un attaccante classe ‘99 che nel PSV è già esploso e che adesso sta recuperando da un serio infortunio al ginocchio. E cosa dire di Pogba, se non specificare che la Juve non ha mai smesso di pensare al Gran Ritorno? Pur con tutte le difficoltà legate ai costo ma con la volontà di provarci seriamente per la prossima estate. Senza dimenticare Gigio Donnarumma che al club bianconero piace moltissimo malgrado il fresco e milionario rinnovo di Szczesny e tenendo conto che andrà in scadenza nel 2021, al momento non esiste certo aria di rinnovo con il Milan, la situazione che piace di più a Raiola. Intanto, vanno avanti i dialoghi per il rinnovo di un anno del contratto in scadenza di Matuidi, a conferma di un asse sempre più caldo con la Juve.

Foto: Metro – sito ufficiale Milan