Il retroscena: Juve, proposto Emerson Palmieri. Ma Pirlo aveva fatto un’altra scelta

Emerson Palmieri aveva e ha voglia di tornare in Serie A, ma dovrà ancora aspettare. Aveva aperto alla Juve fino dall’estate 2019, quando era appena arrivato Sarri, lo aveva fatto a gennaio e anche nelle scorse settimane. Lui al Chelsea è ormai fuori da giochi, alternativa e tanta panchina. La Juve ci ha pensato, ma poi ha preferito dedicarsi a Federico Chiesa, autentica priorità. Anche perché, da quando è arrivato, Andrea Pirlo ha provato più volte Bernardeschi come esterno sinistro e come alternativa ad Alex Sandro, teniamo anche conto che la Juve ha a disposizione anche il giovane Frabotta. E così la voglia di Serie A di Emerson Palmieri non è stata soddisfatta…

Foto: profilo twitter Emerson