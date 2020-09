Il retroscena: Juve, ora Kean vuole tornare. E l’Everton può cedere

Definito l’arrivo di Dzeko, la Juve cercherà una soluzione per il quarto attaccante. E una soluzione l’ha già trovata: il ritorno di Moise Kean, come già raccontato. Nelle ultime ore è arrivata anche la totale apertura del diretto interessato che all’Everton non si è ambientato bene e difficilmente avrà in questa stagione la visibilità che chiede. Certo, c’è la storia del cartellino e di un esborso – con i bonus – di circa 30 milioni. Ma la Juve lavorerà per sbloccare e per consegnare un quarto attaccante a Pirlo.

Foto: twitter Everton