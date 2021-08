Il retroscena: Juve, la mini lista e la strategia. Kean più un altro colpo

Se dovessero essere confermate le previsioni di Marca con l’imminente annuncio di Kylian Mbappé al Real Madrid, a catena ci può essere un effetto domino. Abbiamo raccontato che dopo aver perfezionato la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City, la Juve ha in mente di chiudere due operazioni per l’attacco. A parte Kean serve un big, memorizzati i tentativi per Gabriel Jesus. Adesso bisogna capire come il PSG si regola su Icardi se dovesse perdere Mbappé. Maurito è il primo nome della lista, i contatti ci sono stati già oggi, lui deve prendere ancora una decisione, ma è tutto strettamente collegato all’attualità. Ricordiamo che in una lista molto ristretta della Juve ci sono anche Aubameyang e Lacazette.

Foto: Twitter PSG