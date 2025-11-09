Il retroscena: Juric-Atalanta, la fiducia è sotto i minimi. Palladino primo nome (da lunedì scorso)

09/11/2025 | 22:40:25

Lunedì scorso, un po’ a sorpresa, avevamo raccontato che Ivan Juric si sarebbe giocato il futuro tra Olympique Marsiglia e Sassuolo. L’impresa in Champions non è bastata, il rendimento negativo in campionato sta facendo la differenza. La fiducia dell’Atalanta è sotto i minimi, prevale sempre più l’intenzione di cambiare approfittando della sosta in arrivo. E già nelle prossime ore è attesa la decisione sull’esonero, confermando perfettamente la tempistica dallo scorso lunedì. Conferme anche sul nome caldo, ormai da una settimana, in caso di svolta: si tratta di Raffaele Palladino, accostato recentemente a troppi club – anche italiani – senza concretezza. La Juve aveva scelto Spalletti, la Fiorentina mai ha pensato di richiamarlo, l’Atalanta ci aveva pensato la scorsa estate (il suo vice è Peluso che a Bergamo conoscono bene) per poi ripiegare su Juric. Dobbiamo aspettare solo per precauzione la decisione definitiva, ma la tendenza è questa e i tempi sono maturi per un altro cambio in panchina. Palladino assolutamente in pole all’interno di una lista che vede staccato Thiago Motta, mentre Mancini aveva solo assistito alla sfida di Marsiglia e per ora prende tempo con chi lo ha cercato dall’estero.

Foto: sito Atalanta