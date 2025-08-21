Il retroscena: Juanlu Sanchez, perché il Napoli riflette ancora

21/08/2025 | 23:55:47

Una storia infinita, a questo punto quasi stucchevole. Ci riferiamo a Juanlu Sanchez, il terzino destro classe 2003 del Siviglia, il presunto vice Di Lorenzo. Diciamo presunto perché, dopo un interminabile tira e molla, il Napoli si sta stancando. Gli ultimi quattro o cinque giorni sono stati una no stop, ma almeno fin qui non siamo arrivati a una definizione tra rilanci, resistenze e barriere altissime. Non siamo al fallimento definitivo della trattativa, ma il Napoli non aspetterà ancora per troppo tempo. Soprattutto perché la strategia potrebbe cambiare per riversare il budget su investimenti legati ad altri ruoli.

Foto: Instagram Siviglia