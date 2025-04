Il retroscena: Jonathan David e l’Inter, serve un grande sconto

L’Inter è sempre fortemente interessata a Jonathan David, ma almeno in questi giorni non siamo in uno stato avanzato. Il gradimento resiste, è retrodatato, fin dalla primavera 2024 quando i nerazzurri avrebbero affondato soltanto in caso di cessione di Thuram mai programmata. Adesso le cose sono cambiate, a parametro zero può essere un bel colpo, ma dagli ultimi dialoghi c’è una distanza non indifferente tra richiesta e offerta. Una distanza se vogliamo anche enorme, visto che l’entourage dell’attaccante vorrebbe 8 milioni più bonus di ingaggio, premio alla firma in doppia cifra e commissioni altissime. L’Inter ha chiesto di ripassare con uno “sconto” considerevole, esattamente lo stesso discorso che ha fatto la Juve: oggi le parti sono distanti, chi assiste David busserà alle altre “parrocchie” in giro per l’Europa. Ma se le sue richieste non dovessero essere soddisfatte, possibile che ci sia il famoso “sconto” che metterebbe davvero in corsa chi (Inter in testa ma anche Juve) è seriamente interessato all’attaccante in scadenza di contratto con il Lille. Tuttavia fino a quel momento bisognerà attendere e pazientare, oggi non ci sono le condizioni giuste.

Foto: twitter Lille