Il retroscena: Joao Mario, più Lokomotiv (con ingaggio a carico) che Galatasaray. Nelle prossime ore…

Niente Monaco per Joao Mario. Volata a due con la Lokomotiv Mosca ora in chiaro vantaggio sul Galatasaray. Al punto che nelle prossime ore Joao Mario è atteso in Russia. Operazione in prestito, ma con ingaggio (poco più di due milioni e mezzo, a parte le prime due mensilità) totalmente a carico del club russo. Il Galatasaray ci ha provato dopo aver preso Nzonzi, ma la Lokomotiv l’ha ormai spuntata.

Foto: twitter Inter