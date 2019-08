Il retroscena: James, possibile last minute. Anche il Milan se Correa…

James Rodriguez è fermo ai box per infortunio, un problema muscolare accusato nell’ultima gara di campionato che lo terrà fuori qualche settimana. Ma il fantasista colombiano potrebbe essere un uomo mercato last minute in casa Real Madrid. Per il classe ’91, reduce dal prestito al Bayern Monaco, ci ha provato con forza il Napoli, ma occhio alla pista Milan se l’Atletico continuasse a fare muro per Angel Correa. James era stato proposto qualche settimana fa, come vi abbiamo raccontato, ora potrebbe diventare una possibilità last minute anche per il club rossonero.

Foto: Twitter personale James Rodriguez