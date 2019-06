Il retroscena: James-Lozano-Manolas, il Napoli ha tre sì in tasca. Ora l’arrosto (con Rodriguez che freme)

Il Napoli ha tre sì in tasca. Quello di Lozano da almeno un mese, come raccontato, in attesa di sbrigare la pratica con il Psv che non è un club semplicissimo. L’inseguimento a Manolas è partito ad aprile, come raccontato, ora si viaggia no stop con la Roma (oggi la Juve è più defilata) alla ricerca di contropartite che il club giallorosso non vorrebbe, tranne rare eccezioni (che non sono Mario Rui e/o Martens) visto che per motivi di bilancio preferirebbe incassare entro il 30 giugno i 36 milioni della clausola valevole per l’Italia. James Rodriguez ha detto sì a tutti: ad Ancelotti, al club, a Giuntoli e lo ha comunicato allo stesso Real. Ci siamo sul prestito, non ancora sulle modalità e sulle cifre del riscatto, possiamo capire anche che Florentino Perez – dopo un grande esborso nelle ultime settimane – non voglia fare regali, il Napoli non vorrebbe spendere più di 35 milioni rispetto a una richiesta oggi più alta. Dalla Colombia danno tutto per fatto, magari andrà così, ma bisogna ancora pazientare un po’. Con fiducia…

Foto: Twitter personale James Rodriguez