Il retroscena: Jajalo, regalo Udinese nel giorno del suo compleanno

Mato Jajalo all’Udinese, affare fatto. E firma sul contratto triennale, con possibile opzione, già avvenuta. Il retroscena è che gli accordi di massima con il centrocampista bosniaco che sta per svincolarsi dal Palermo erano stati raggiunti il 25 maggio scorso, giorno del suo trentunesimo compleanno. Un bel regalo e il premio Udinese, la stessa Udinese che – come ricorderete – lo aveva cercato già la scorsa estate. Ma a quei tempi non c’erano margini, oggi c’è la firma.

Foto: Twitter ufficiale Palermo