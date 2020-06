Il retroscena: Jajalo, mega offerta dal Monza. Ma per ora…

Mato Jajalo è un centrocampista di sostanza e dal rendimento assicurato. La scorsa estate accettò la proposta dell’Udinese a parametro zero, tre anni di contratto e un felice ambientamento in Friuli. Classe 1988, ha altri due anni con il club di Pozzo e l’intenzione di continuare, magari resistendo alle proposte. Quella che gli ha prospettato il Monza qualche giorno fa è stata a dir poco faraonica: oltre un milione di ingaggio a stagione, circa il doppio in caso di promozione dei brianzoli in Serie A. Jajalo ha valutato, ha ringraziato e non ha accettato. Non ha troppo voglia di scendere in B (almeno per il momento…) pur con tutto il rispetto verso le innegabili ambizioni del Monza.

Foto: Twitter ufficiale Udinese