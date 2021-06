Il retroscena: Italiano, muro altissimo Spezia. La Fiorentina ha una sola strada

Platek ha alzato un muro altissimo per Vincenzo Italiano. Oggi c’è stato un incontro, il numero uno dello Spezia e i suoi collaboratori hanno ribadito un concetto: non accetteranno alcun tipo di contropartita tecnica. Se la Fiorentina intende andare fino in fondo, deve pagare la clausola da un milione. Sabato il club viola era orientato a farlo, poi Commisso ha cercato di passare attraverso altre vie con il suo collega americano, anche per non rovinare i rapporti. Ma ora ha una sola strada: pagare la clausola per liberare Italiano e risolvere il problema allenatore. Altrimenti dovrà andare su altre strade: ci sono stati contatti recenti con Liverani, dopo quelli con Garcia (senza accordi sull’ingaggio) e Fonseca.

Foto: Twitter Spezia