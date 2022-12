Il retroscena: Isco, la Salernitana (coinvolta) valuta. La concorrenza e il ruolo del papà

Isco e la Salernitana. L’Idea è nata 48 ore fa, il profilo è stato proposto da un intermediario sia al presidente Iervolino che al direttore sportivo De Sanctis. Isco ha altre proposte da valutare, la Salernitana non ha detto sì o no, ma sta valutando e c’è di sicuro un coinvolgimento, come minimo curiosità. Il resto è da verificare, ma non è corretto dire che sia stato scartato per motivi fisici. Non è corretto, non è vero ed anche offensivo: ognuno faccia il proprio lavoro a bordocampo (meglio fuori). Scherzi a parte, la Salernitana sta valutando esattamente come altri club. E prima di dare una risposta vuole capire bene, alla larga da giornalisti che si travestono da medici piuttosto che fare decentemente il lavoro di competenza. Isco chiede un contratto fino a giugno da 1,5-1,8 milioni più eventuale opzione. Vale per la Salernitana e per tutti quelli interessati (in Europa ma anche oltre) al suo cartellino. Normale che il papà di Isco stia ascoltando altre proposte tra le 5 o 6 arrivate, la partita è apertissima è allargata, ma la Salernitana è stata coinvolta. E dal 2 gennaio in poi si entrerà nel vivo per tutte le pretendenti. Senza fretta e con le giuste valutazioni.

Foto: sito Real Madrid