Il retroscena: Iraola, il Napoli non c’è. Proposto anche al Milan

25/05/2026 | 19:46:50

Il Napoli non è su Andoni Iraola, malgrado alcune voci che sono circolate nella giornata di oggi. Meglio: può essere stato proposto, ma la scelta del club azzurro sarà indirizzata altrove. Tuttavia alle 19,17 abbiamo aggiunto che Iraola è stato proposto a un altro club italiano, specificando che molti indizi portano al Milan che può cercare un tecnico con quelle caratteristiche. Il club rossonero deve ancora decidere e valuterà in un momento di grande confusione, Iraola è anche nel mirino di qualche altro club inglese. Il suo lavoro con il Bournemouth non è passato inosservato, a conferma che si tratta di un allenatore giovane (44 anni tra meno di un mese) e dalle idee moderne.



Foto: sito Bournemouth