Il retroscena: Inzaghi in pressing su Osimhen, ma il Napoli vuole tutta la clausola

06/06/2025 | 21:55:38

Qualche giorno vi avevamo raccontato il contatto diretto tra Simone Inzaghi e Victor Osimhen per spingerlo ad accettare la proposta dell’Al Hilal. Nella giornata di ieri si è materializzato il Galatasaray che ha approfittato di un momento di bacaio per cercare di andare all’assalto del centravanti nigeriano in modo per confermarlo per un’altra stagione. L’Al Hilal era partito da 60 milioni con pochi bonus e nelle ultime ore ha aumentato l’offerta di 7-8 milioni. Ribadiamo il concetto: il Napoli si sente in una posizione di forza, vuole il pagamento della clausola da 75 milioni (che scatterà nei primi 15 giorni di luglio) e sotto questo punto di vista vuole mantenere una posizione dominante. Per gli arabi non dovrebbe essere un problema colmare le distanza, ma aspettiamo gli ultimi passaggi per soddisfare le richieste del Napoli. L’Al Hilal ha aumentato l’offerta anche per il centravanti nigeriano che andrebbe a guadagnare 30 milioni a stagione di base fissa, più bonus.

Foto: Instagram Galatasaray