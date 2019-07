Il retroscena: intrigo Bonucci, da sempre apprezzato da Pep. Con De Ligt…

Sirene da Parigi per Bonucci? Gradimento di Leonardo, ma fin qui nessuna trattativa diretta. In fondo mancano sempre due mesi di mercato, c’è tempo. La Juve ha in pugno De Ligt e aspetta di definire, con la consapevolezza-sicurezza di aver risolto tutti gli intoppo possibili. Ma su Bonucci possono esserci altre opzioni: vi abbiamo parlato di sirene da New York, ma non sottovalutiamo la pista Manchester City. A Guardiola è sempre piaciuto, in passato ha mosso passi (non decisivi) per prenderlo, adesso la strada potrebbe riaprirsi. A quali condizioni? Lo capiremo presto, ma comunque preferiamo non dare certezze in un senso o nell’altro. Partita aperta. Con De Ligt la Juve avrebbe cinque centrali. Troppi? Forse. Ma non c’è fretta, dipenderà molto dall’eventuale proposta e dalla volontà dello stesso Bonucci che aveva fatto di tutto per tornare in bianconero.

Foto: Twitter personale Bonucci