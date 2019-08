Il retroscena: Inter, Sanchez più Biraghi. Su centrocampista e Llorente…

L’Inter ha voglia di chiudere Sanchez e Biraghi. E poi? E poi non è detto che la campagna acquisti nerazzurra preveda altri colpi. Ci spieghiamo: per il centrocampo si parla di Vidal o Rakitic, ma oggi – almeno oggi – non ci sono margini per un altro investimento. Anche se dovessero esserci esuberi (Joao Mario, eccetera), l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di restare così. Ripetiamo: almeno oggi è così. E l’arrivo di Alexis Sanchez non comporterebbe l’arrivo di un altro attaccante, quel Llorente che ha un gran feeling con Ancelotti e che potrebbe essere la soluzione per il Napoli se Icardi decidesse definitivamente di dire no al trasferimento in azzurro.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United