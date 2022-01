Il retroscena: Inter, perché Frattesi a gennaio non è una pista

Davide Frattesi è un centrocampista che sta dimostrando sempre più le sue qualità. L’Inter lo ha puntato da ottobre, come già raccontato, in un’operazione che può essere staccata da Gianluca Scamacca, promesso sposo nerazzurro per l’attacco. Ma Frattesi non è una pista per gennaio, con tutto il rispetto per chi ha segnalato un’ipotesi del genere. I motivi sono due, li riepiloghiamo. Il primo: l’Inter non ha la necessità di aggiungere ora un nuovo centrocampista. Il secondo (non meno importante del primo): il Sassuolo lo ritiene indispensabile per la seconda parte della stagione. Quindi, è un discorso (concreto) per luglio. E ricordiamo sempre che la Roma ha diritto al 30 per cento da una futura vendita di Frattesi, particolare da non sottovalutare.

FOTO: Instagram Frattesi