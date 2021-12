Il retroscena: Inter-Nandez in ribasso. Digne piace, sopratutto se Kolarov…

Restiamo della nostra idea: ci sono pochi margini, oggi, per il trasferimento di Nahitan Nandez all’Inter. Dovrebbe accadere qualcosa di diverso rispetto alla tendenza degli ultimi giorni: l’Inter stima Nandez, lo avrebbe preso di corsa in estate, ora ha frenato. Fares era un vecchio pallino ai tempi della Spal, difficilmente tornerà di moda. Lucas Digne, classe 1993, invece piace e anche abbastanza: ha un contratto lungo con l’Everton ma si può lavorare per il prestito. E attenzione a un’uscita: non obbligatoriamente Vecino (se l’Everton fosse disponibile a uno scambio…ricordiamo comunque che l’uruguaiano è in scadenza di contratto), ma – come già raccontato – occhio a Kolarov. A quel punto l’Inter agirebbe per la corsia sinistra e non per la fascia destra, con Dimarco che diventerebbe anche (o soprattutto) un centrale difensivo mancino. FOTO: Twitter Cagliari