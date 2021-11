Il retroscena: Inter, missione prima in Argentina (per Alvarez) e poi in Brasile. Frattesi intriga

L’Inter sta pensando ovviamente al futuro a ha mandato Dario Baccin, vice di Ausilio, in Sudamerica. Il dirigente sarà prima in Argentina (in serata ha assistito a Rosario Central-River Plate finita 2-2, prima uscita dei freschi campioni) e poi in Brasile per un lavoro di monitoraggio. Tra i nomi sul taccuino c’è ovviamente quello di Julian Alvarez, attaccante del River che ha un contratto in scadenza a dicembre 2022 e una clausola da 25 milioni di dollari più il 24 per cento di imposte. Ricordiamo che in Sudamerica c’è anche la Juve per un focus di tre partite proprio sull’attaccante. L’Inter ha comunque ganci che, nel caso in cui decidesse di fare l’operazione, rivestirebbero un ruolo importante: ci riferiamo a Javier Zanetti e Diego Milito. Il River insisterà per il rinnovo, fin qui tentativo a vuoto, e spera comunque di trattenere Alvarez fino a giugno, puntando sulla volontà del diretto interessato di giocare il più possibile da titolare in vista di Qatar 2022. Nel caso, potrebbe essere un’operazione alla Lautaro, ma bisogna aspettare anche per la folta concorrenza. Conferme totali sull’apprezzamento nerazzurro per Davide Frattesi, punto di forza del Sassuolo, un’operazione eventualmente per la prossima estate. Anche contro il Milan ennesima dimostrazione del centrocampista classe ‘99: forza fisica e qualità tecniche, un nome da seguire.

FOTO: Instagram Julian Alvarez