Il retroscena: Inter, la differenza tra Perisic e Dibu Martinez

22/01/2026 | 23:55:33

Si è parlato molto di Dibu Martinez, il portiere argentino che probabilmente lascerà l’Aston Villa per una nuova esperienza. Possiamo aggiungere che si è trattato di un incontro senza sviluppi concreti, almeno per ora, e non è detto che ci saranno aperture più avanti. La situazione va seguita, ma l’Inter ha in mente altri profili (per esempio apprezza Vicario e Caprile), almeno in questi giorni non ha intenzione e voglia di approfondire. C’è una certa differenza con la situazione che coinvolge Ivan Perisic, in questo caso emerge una volontà e il desiderio di insistere a maggior ragione se il PSV non dovesse approdare ai playoff di Champions. L’Inter considera il croato uno di casa e starà molto attenta alle evoluzioni.

Foto: Instagram PSV