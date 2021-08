Il retroscena: Inter, contatti con l’agente di Dzeko. La posizione e gli obiettivi della Roma

Lukaku andrà al Chelsea, Zapata prima base dell’Inter. E poi? Un altro attaccante che abbia fisicità ed esperienza. Quindi, Edin Dzeko oggi più di Scamacca e Jovic. In mattinata ci sono stati contatti tra Alessandro Lucci, agente del bosniaco, e la dirigenza nerazzurra. La squadra meneghina è pronta a prenderlo, ma soltanto a patto che la Roma lo liberi. Pochi giorni fa l’attaccante classe 1986 aveva dichiarato che non avrebbe più voluto parlare di mercato, in quanto felice di stare in giallorosso. Ma adesso si presenta questa situazione che va seguita, semplicemente perché la società nerazzurra è uscita allo scoperto e l’agente è già in contatto con la squadra romana. L’impressione è che le parti interessate proveranno a forzare. L’ex Manchester City ha un ingaggio da 7,5 milioni netti fino a giugno, ora le valutazioni sono della Roma. Il club campione d’Italia insisterà perché vede il tandem Zapata-Dzeko come quello ideale per sostituire Lukaku. La Lupa, ricordiamolo, aveva sondato Belotti (nella lista dell’Atalanta che insegue anche Abraham del Chelsea per sostituire Zapata) e il profilo piace molto a Mourinho fin dai tempi del Tottenham. Il sogno Icardi? Di sicuro costa tanto, vedremo se più avanti ci saranno altri sviluppi: la Roma ci aveva provato lo scorso inverno, quando Dzeko era stato vicino a vestire i colori interisti in uno scambio con Sanchez mai avvenuto per la mancanza dei presupposti. E quella volta il PSG disse no.

Foto: Twitter Roma