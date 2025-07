Il retroscena: Insigne vuole aspettare ancora la Lazio

09/07/2025 | 23:45:52

Lorenzo Insigne è tornato in Italia, ma ha intenzione di mettere di in stand-by le altre proposte che ha ricevuto negli ultimi giorni, l’Udinese è stato uno dei club a insistere di più. Insigne vuole aspettare i riscontri legati alla Lazio, ha un eccellente rapporto con Sarri e i due sono rimasti in contatti. Già prima del prossimo weekend potrebbero esserci riscontri sulla possibilità di tesserare un parametro zero dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. E fin a quel momento Insigne resterà alla finestra, la Lazio è la sua priorità: soltanto se i riscontri dovessero essere definitivamente negativi prenderebbe in considerazione altre proposte.

Foto: facebook Toronto