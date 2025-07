Il retroscena: Insigne per ora vuole aspettare Sarri e la Lazio

16/07/2025 | 23:27:20

Lorenzo Insigne non ha fretta. Diversi giorni fa vi abbiamo anticipato la forte suggestione Lazio, poi diventata una cosa concreta almeno nelle intenzioni dell’attaccante rientrato dall’esperienza in Canada. Ma anche nelle intenzione di Sarri che farebbe di tutto per tornare a lavorare con un calciatore che conosce benissimo dai tempi di Napoli. È vero, non ci sono certezze su quando la Lazio potrà operare sul mercato, anche su un parametro zero. Ma possiamo aggiungere una cosa molto importante, ovvero che Insigne sarebbe pronto ad aspettare anche fino a gennaio se non ci fossero le condizioni prima. E questo passaggio, se confermato nel tempo, sarebbe molto importante…

Foto: facebook Toronto